Вредитель из Индии едва не проник в Приморье
В Приморский край из Индии прибыла крупная партия арахиса, зараженного карантинным вредителем — арахисовой зерновкой. Ввоз зараженной продукции на территорию Российской Федерации запрещен, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Партия очищенного арахиса общим весом 19 тонн, поступившего в Рыбный порт Владивостока из Индии, оказалась заражена карантинным вредителем — арахисовой зерновкой.
Лабораторные исследования проб показали, что партия арахиса содержала в себе не только мертвых насекомых — огневки сухофруктовой, но и живых карантинных вредителей — личинок арахисовой зерновки.
Ввоз этой партии на территорию России был запрещен. На прилавки зараженные орехи не попадут. Арахис подлежит возврату или уничтожению.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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