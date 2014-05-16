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Вредитель из Индии едва не проник в Приморье

Вредитель из Индии едва не проник в Приморье

Фото: vekoff.ru

В Приморский край из Индии прибыла крупная партия арахиса, зараженного карантинным вредителем — арахисовой зерновкой. Ввоз зараженной продукции на территорию Российской Федерации запрещен, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Партия очищенного арахиса общим весом 19 тонн, поступившего в Рыбный порт Владивостока из Индии, оказалась заражена карантинным вредителем — арахисовой зерновкой.

Лабораторные исследования проб показали, что партия арахиса содержала в себе не только мертвых насекомых — огневки сухофруктовой, но и живых карантинных вредителей — личинок арахисовой зерновки.

Ввоз этой партии на территорию России был запрещен. На прилавки зараженные орехи не попадут. Арахис подлежит возврату или уничтожению. 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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