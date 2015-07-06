Банковские карты все чаще используют для повседневных покупок. Впервые за 10 лет зафиксирован тренд: граждане все меньше денег снимают с карт, предпочитая ими расплачиваться. Средний чек таких покупок – около 900 рублей. Каждый день эти потраченные деньги без риска могут приносить деньги, если заставить деньги работать. Как это сделать?

- Банковской картой сегодня никого уже не удивишь. За последние десять лет безналичный расчет плотно вошел в повседневную жизнь россиян. Это прежде всего удобно. Не надо, как раньше, носить с собой кошелек с пачкой денег. Вот только не все знают, что платежные карты – неплохой способ заработать. Если правильно выбрать и использовать карты, то вы можете даже получить дополнительный доход.

Конкуренция среди банков привела к появлению услуги кэшбека. Вы расплачиваетесь картой и часть потраченных средств вам возвращают на карту. Как это делает Елизавета Пономарёва и в супермаркетах, и на автозаправке, и кинотеатрах, а также кафе. Возврат может достигать 6 % от покупки.

Елена Бычкова, жительница г. Владивостока: «У меня в месяц, в среднем, возвращается около 800 рублей. Посчитайте сами: в год почти 10 000. Согласитесь, неплохо, если учесть, что дополнительно мне для этого делать ничего не приходится».

Еще одна возможность заработать при использовании карт – получать за покупки бонусы и расплачиваться ими. Большой популярностью пользуются совместные программы с авиакомпаниями. Платите картой за продукты и копите мили на отпуск.

Александр Бирюков, житель г. Владивостока: «Чем больше рассчитываетесь картой, соответственно, тем больше миль накопите. Я тратил чуть более 20 тыс. в месяц на покупки, и за год накопил 5000 миль. Это считай 50% на билет из Калининграда до Санкт-Петербурга».

У карт с кэшбэком и карт бонусных программ есть нюанс. Обслуживание карт платное. Обычно дороже, чем обслуживание стандартных карт. Да и в зачет идут не все операции.

- Поэтому перед тем, как выбрать карту, необходимо решить простую математическую задачу: прикинуть сумму выгоды за год и вычесть из нее сумму за обслуживание карты. Остаток – то, что вы заработаете, расплачиваясь картой.

Можно зарабатывать всей семьей, если несколько карт привязать к одному счету. В результате все траты идут на накопление бонусов.

Павел Нестерюк, житель г. Владивостока: «У нас на общей семейной карте всегда остаются небольшие деньги, и мы тоже заставили их работать. У нас капает процент на остаток денег. В месяц получается 500 рублей».

Крупные суммы эксперты советуют держать на вкладе в банке и утверждают: сейчас даже с невысокими процентами – это выгодно. Дело в низкой инфляции. Несколько лет назад высокие ставки съедала высокая инфляция.

Екатерина Лозгачева, начальник Управления разработки денежно-кредитной и информационной политики Банка России: «Если мы сравним ставку по годовым вкладам, которая была в начале прошлого года, они тогда составляли 8% и выше, и инфляцию, которая на конец года снизилась до 2.5%, то мы поймем, что держатели вкладов получили реальный доход».

- Ваш реальный доход – ставка в банке минус инфляция (на картинке: ваш доход = ставка в банке - инфляция)

- Деньги застрахованы государством только в банке и только при открытии вклада.

- Высокий процент – один из признаков финансовой пирамиды.

Если делать короткий вывод, то они будет таким: деньги будут приносить деньги, если они не лежат под подушкой. А уж как ими распоряжаться, решать, конечно же, только вам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]