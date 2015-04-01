Анонс на 2 апреля
2 апреля в 10.00 во Владивостоке в сквере Ветеранов по адресу улица Ильичева, 11а стартует цикл бесплатных занятий оздоровительной гимнастики цигун для старшего поколения.
2 апреля с 7.00 до 13.00 в связи с ремонтом перекроют железнодорожный переезд на станции «Моргородок».
2 апреля во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник.
2 апреля - Международный день детской книги.
2 апреля - День единения народов России и Белоруссии .
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизмаю
2 апреля - Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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