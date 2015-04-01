Анонс на 2 апреля

2 апреля в 10.00 во Владивостоке в сквере Ветеранов по адресу улица Ильичева, 11а стартует цикл бесплатных занятий оздоровительной гимнастики цигун для старшего поколения.

2 апреля с 7.00 до 13.00 в связи с ремонтом перекроют железнодорожный переезд на станции «Моргородок».

2 апреля во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник.

2 апреля - Международный день детской книги.

2 апреля - День единения народов России и Белоруссии .

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизмаю

2 апреля - Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]