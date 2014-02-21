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Наркоторговца из Хабаровска будут судить во Владивостоке

Наркоторговца из Хабаровска будут судить во Владивостоке

Фото: Интерфакс

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Хабаровского края, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на заместителя прокурора Первомайского района Кленину А.А., прибывший в краевой центр с целью туризма фигурант в январе 2018 г. незаконно приобрел 15 свертков с наркотическим средством, общей массой почти 6 гр, что является крупным размером.

Наркотик он хранил в карманах своей одежды до момента, пока его не задержали сотрудники полиции, которые обнаружили и изъяли из незаконного оборота запрещенные к обороту средства.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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