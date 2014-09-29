Житель Партизанска будет отбывать 10 лет в колонии строгого режима за убийство знакомого

Первомайским районным судом города Владивостока вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Партизанска, 1988 г.р., который осужден за убийство (ст. 105 УК РФ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на заместителя прокурора Первомайского района Кленину А. А., преступление произошло во Владивостоке в квартире по ул. Героев Хасана, где подсудимый гостил у своего знакомого. В процессе распития спиртного с компанией знакомых хозяина квартиры, у фигуранта возник конфликт с одним из гостей. Взяв охотничье огнестрельное оружие мужчина произвел выстрел в своего оппонента, чем причинил ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом явки с повинной) 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей стороны в счет компенсации морального вреда 1 млн рублей.

Не согласившись с приговором районного суда, осужденный обжаловал его в апелляционную инстанцию.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]