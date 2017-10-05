Тарасенко нагрянул в Малый ГУМ (видео)
В Приморье продолжаются внеплановые проверки торговых центров, кинотеатров и других общественных зданий где очень много посетителей. Компанию сотрудникам МЧС, краевой прокуратуры составил лично временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. Внезапной ревизии подвергся владивостокский Малый ГУМ, на последнем этаже которого находится детский развлекательный центр и ряд кафе. Искать нарушения противопожарной безопасности в торгово-развлекательном центре долго не пришлось. После проверки сотрудники проверяющих органов остались для подробного разбора. Подробности смотрите в программе «Вестей: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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