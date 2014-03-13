14 апреля внимание всех желающих проверить основы грамотности по всем миру впервые будет приковано к Владивостоку. Десятки тысяч людей по всей планете с помощью интернет-трансляции смогут услышать российскую писательницу, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхину. Уже скоро она прилетит в приморскую столицу.

В почтовой машине по Владивостоку везут почти интеллектуальный груз. Приморской столице полагается четыре коробки.

- Груз шел из Рязани. Там находятся мощности, на которых наши волонтеры это все расфасовывали и передавали Почте России. Во Владивосток они были доставлены быстрее, чем в даже в Сибирь.

Вот так, под особым контролем во Владивосток доставили «Тотальный диктант». В коробках — то, без чего экзамен не напишешь. Фирменное орудие труда — ручки с логотипом.

Вячеслав Беляков, координатор Тотального диктанта во Владивостоке: «Это для всех участников и для проверяющих, для проверяющих — красные. Мы приготовили их с запасом. Поэтому их получат все пришедшие. Поэтому стараемся сделать так, чтобы все прошло на высшем уровне».

Но Владивостоком дело не ограничится. Почтовые дилижансы с такими же коробками уже поехали по Приморью.

Ольга Колдышева, пресс-секретарь Приморского филиала Почты России: «Мы взялись за эту работу. Посылки пришли к нам авиасообщением вечером и сразу были направлены на внутрикраевые автомобильные маршруты. У нас девять получателей».

Впервые читать диктант будут из Владивостока. Его трансляция пойдет на всю планету. Автор текста, российская писательница Гузель Яхина, летит к берегам Тихого, чтобы лично зачитать собственные строчки. У приморцев до 14 апреля еще есть время вспомнить основы правописания и пунктуации: и — флаг нам в руки! Ведь без него в столице «Тотального диктанта» никак нельзя. Его к нам тоже уже доставили.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]