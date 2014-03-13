В Приморье едет «Тотальный диктант». Видеорепортаж Максима Каленника
14 апреля внимание всех желающих проверить основы грамотности по всем миру впервые будет приковано к Владивостоку. Десятки тысяч людей по всей планете с помощью интернет-трансляции смогут услышать российскую писательницу, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхину. Уже скоро она прилетит в приморскую столицу.
В почтовой машине по Владивостоку везут почти интеллектуальный груз. Приморской столице полагается четыре коробки.
- Груз шел из Рязани. Там находятся мощности, на которых наши волонтеры это все расфасовывали и передавали Почте России. Во Владивосток они были доставлены быстрее, чем в даже в Сибирь.
Вот так, под особым контролем во Владивосток доставили «Тотальный диктант». В коробках — то, без чего экзамен не напишешь. Фирменное орудие труда — ручки с логотипом.
Вячеслав Беляков, координатор Тотального диктанта во Владивостоке: «Это для всех участников и для проверяющих, для проверяющих — красные. Мы приготовили их с запасом. Поэтому их получат все пришедшие. Поэтому стараемся сделать так, чтобы все прошло на высшем уровне».
Но Владивостоком дело не ограничится. Почтовые дилижансы с такими же коробками уже поехали по Приморью.
Ольга Колдышева, пресс-секретарь Приморского филиала Почты России: «Мы взялись за эту работу. Посылки пришли к нам авиасообщением вечером и сразу были направлены на внутрикраевые автомобильные маршруты. У нас девять получателей».
Впервые читать диктант будут из Владивостока. Его трансляция пойдет на всю планету. Автор текста, российская писательница Гузель Яхина, летит к берегам Тихого, чтобы лично зачитать собственные строчки. У приморцев до 14 апреля еще есть время вспомнить основы правописания и пунктуации: и — флаг нам в руки! Ведь без него в столице «Тотального диктанта» никак нельзя. Его к нам тоже уже доставили.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.11.2017 «Радио России. Приморье»: Станет ли Владивосток столицей «Тотального диктанта»?
-
27.01.2018 Сегодня станет известна столица "Тотального диктанта - 2018"
-
14.04.2016 Тотальный диктант во Владивостоке напишут в субботу на 17 площадках
-
13.03.2014 Организаторы Тотального диктанта объявили автора текста
-
05.04.2017 «Тотальный диктант» в Приморье пройдет на 24 площадках
-
03.03.2015 Автором текста «Тотального диктанта 2015» выбран писатель Евгений Водолазкин
Добавить комментарий