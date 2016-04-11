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Апрель в Приморье начнется с теплой, но переменчивой погоды

Апрель в Приморье начнется с теплой, но переменчивой погоды

Фото: Стихи.ру

В начале предстоящей недели Приморье окажется в теплом секторе очередного глубокого циклона с активными фронтальными разделами, который выйдет на Амурскую область и Хабаровский край. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду, обойдется без осадков. Ночь на понедельник будет теплой в западной половине края, 0…+6 °C, а на востоке, в поле повышенного давления, холоднее, до −5 °C. День будет по-весеннему теплым в континентальных районах, +14…+22 °C, и прохладным на побережье, +5…+11 °C, куда будет выноситься влажный морской воздух и низкая облачность.

Во вторник, 3 апреля, погодные условия будут определять фронтальные разделы. Ночью в отдельных районах возможны небольшие осадки в виде дождя, на севере со снегом. Температурный фон существенно не изменится. Днем атмосферные фронты сместятся на акваторию Японского моря, осадки прекратятся. За фронтами начнется рост атмосферного давления и поступление холодной воздушной массы. Температура воздуха понизится на 3–6 градусов. В середине недели в тыловой части циклона ожидается погода без осадков. В ночные часы морозно, столбики термометров опустятся ниже нуля, до −8 °C. Днем под ярким весенним солнцем воздух на юге Приморья будет прогреваться до +6…+12 °C, на севере до 0…+5 °C.

Во Владивостоке осадки маловероятны. В начале недели облачная погода, местами возможен туман. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха в ночные часы 0…+3 °C, максимальная днем +6…+9 °C.

Днем во вторник за холодным фронтом усилится уже северный ветер, но температура воздуха повысится до +10…+12 °C.

В середине недели сохранится свежий северный ветер, продолжится адвекция холодного воздуха, поэтому днем будет на 3–5 градусов прохладнее.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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