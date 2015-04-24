Приморская ГАИ проводит мероприятие «Тонировка»

Как сообщили «Вестям: Приморье» в Госавтоинспекции, с наступлением весенне-летнего сезона увеличивается количество тонированных автомобилей, стекала которых не соответствуют требованиям регламента.

С начала текущего года выявлены 1764 затонированных автомобиля в Приморье. Водители автомашин привлечены к административной ответственности. 376 автолюбителям выдано требование об устранении обстоятельств, послуживших совершению административного правонарушения, у 12 транспортных средств была прекращена регистрация.

Напомним, если на автомобиле установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности, то нарушителя оштрафуют на 500 рублей.

Помимо этого водитель обязан на месте снять тонировку. В случае отказа либо отсутствия возможности устранения нарушения водителю выдается Требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения. Дополнительно водителю доводится информация о том, что, в случае неявки на осмотр в подразделение ГАИ в течение указанного времени, регистрация данного транспортного средства будет прекращена (аннулирована) в соответствии с действующим законодательством, как не соответствующее требованиям безопасности дорожного движения.

При невыполнении требования об устранении нарушения, сотрудники Госавтоинспекции привлекают водителей к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Мера ответственности определяется по результатам судебного рассмотрения и, как правило, выражается в административном аресте на срок до пятнадцати суток.

Использование съемной «тонировки» также расценивается как правонарушение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]