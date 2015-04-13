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Масштабные учения по тушению лесных пожаров прошли в Приморье

Масштабные учения по тушению лесных пожаров прошли в Приморье

В некоторых районах края уже действует особый противопожарный режим. В 2018 году в Приморье впервые противопожарный режим вводится зонально, а не одномоментно на всей территории региона, сообщает "Вести: Приморье". 

По замыслу учений, в 10.00 на участке обнаружен очаг возгорания – природный пожар на площади 0,2 гектара. Сообщение об этом оперативно передали по сотовой связи в региональную диспетчерскую службу Приморского края и в оперативный штаб Владивостокского лесничества. Информация подтвердилась данными космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз.

В 2018 году в Приморье впервые противопожарный режим вводится зонально, а не одномоментно на всей территории региона, как было раньше.

Стоит отметить, что в этом году распоряжением краевого департамента лесного хозяйства начало пожароопасного сезона на территориях Владивостокского, Уссурийского, Сергеевского и Кавалеровского лесничеств установлено с 26 марта. С 9 апреля начало пожароопасного сезона будет установлено на землях Арсеньевского, Верхне-Перевальнинского, Дальнереченского, Рощинского, Спасского, Тернейского и Чугуевского лесничеств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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