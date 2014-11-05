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Приморец, подозреваемый в наркосбыте, ранил полицейского

Приморец, подозреваемый в наркосбыте, ранил полицейского

В ночь на пятницу, 30 марта, в Лучегорске в ходе патрулирования местности сотрудник ППС остановил прохожего, который показался ему подозрительным. При проверке документов ранее судимый 42-летний мужчина напал на полицейского с ножом и ранил его. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан коллегами пострадавшего инспектора.

Полицейского госпитализировали, угрозы его жизни нет, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Подозреваемого в совершении преступления доставили в отдел полиции. Установлено, что задержанный житель поселка Смоляниново Шкотовского района Приморского края  два года находился в федеральном розыске за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Суд принял решение о его аресте, но мужчина скрылся от органов следствия.

СО СК РФ по Пожарскому району возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Фигурант заключен под стражу. За содеянные противоправные деяния ему могут назначить до двадцати лет лишения свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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