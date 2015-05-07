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В Находке усилен контроль за перевозкой угля и других сыпучих грузов по дорогам общего пользования

В Находке усилен контроль за перевозкой угля и других сыпучих грузов по дорогам общего пользования

В 2018 году на составлено 38 протоколов на водителей грузовиков, перевозящих уголь. Административное наказание ждёт водителей, не укрывающих кузов пологом и допускающих высыпание груза на проезжую часть, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Находки.

Наряды дорожно-патрульной службы находкинской полиции осуществляют ежедневный контроль за соблюдением водителями грузовиков правил дорожного движения и перевозки грузов по дорогам общего пользования, используя возможности передвижного пункта весового контроля.

Как сообщил врио начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Находке майор полиции Руслан Ремизов, с начала года составлено 85 административных проколов на водителей большегрузов. 38 из них - на водителей грузовиков, перевозящих уголь. Сотрудники Госавтоинспекции отмечают такие нарушения, как перевозка грузов без специальных разрешений и с превышением максимальной массы или нагрузок на оси. Также

По словам инспекторов ГИБДД, несоблюдение правил дорожного движения и нормативов перевозки грузов может не только спровоцировать ДТП, но и негативно сказывается на экологической обстановке в городе.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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