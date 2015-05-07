В Находке усилен контроль за перевозкой угля и других сыпучих грузов по дорогам общего пользования
В 2018 году на составлено 38 протоколов на водителей грузовиков, перевозящих уголь. Административное наказание ждёт водителей, не укрывающих кузов пологом и допускающих высыпание груза на проезжую часть, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Находки.
Наряды дорожно-патрульной службы находкинской полиции осуществляют ежедневный контроль за соблюдением водителями грузовиков правил дорожного движения и перевозки грузов по дорогам общего пользования, используя возможности передвижного пункта весового контроля.
Как сообщил врио начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Находке майор полиции Руслан Ремизов, с начала года составлено 85 административных проколов на водителей большегрузов. 38 из них - на водителей грузовиков, перевозящих уголь. Сотрудники Госавтоинспекции отмечают такие нарушения, как перевозка грузов без специальных разрешений и с превышением максимальной массы или нагрузок на оси. Также
По словам инспекторов ГИБДД, несоблюдение правил дорожного движения и нормативов перевозки грузов может не только спровоцировать ДТП, но и негативно сказывается на экологической обстановке в городе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.05.2017 Полицейские в Находке привлекают перевозчиков угля к ответственности
-
11.12.2016 18 водителей автобусов в Артеме привлечены к административной ответственности
-
15.04.2016 В Приморье вводятся ограничения движения большегрузов
-
21.11.2015 Водителей грузовиков массой более 12 тонн не будут штрафовать за неуплату за проезд
-
28.09.2015 Неделя контроля за «тяжеловесами на дорогах» стартовала в Приморье
-
07.05.2015 Передвижной пост весового контроля продолжает свою работу во Владивостоке
Добавить комментарий