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870 тысяч долларов США нелегально перевела за границу находкинская фирма

870 тысяч долларов США нелегально перевела за границу находкинская фирма

Находкинские таможенники выявили компанию, которая незаконно перевела за границу 870 тысяч долларов США. В отношении нее таможня возбудила сразу шесть дел об административных правонарушениях.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни, контракт на поставку в Россию продуктов питания и промышленных товаров компания из Находки заключила с фирмой из Китая еще в 2015 году. В счет будущих поставок российская компания перевела китайскому партнеру 870 тысяч долларов США (в перерасчете — 56 млн рублей). По окончании срока контракта товар так и не был поставлен в Россию. По закону компания обязана была вернуть в Россию переведённые авансом денежные средства, однако не сделала этого. Фирму ждет крупный штраф.

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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