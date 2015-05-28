870 тысяч долларов США нелегально перевела за границу находкинская фирма

Находкинские таможенники выявили компанию, которая незаконно перевела за границу 870 тысяч долларов США. В отношении нее таможня возбудила сразу шесть дел об административных правонарушениях.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни, контракт на поставку в Россию продуктов питания и промышленных товаров компания из Находки заключила с фирмой из Китая еще в 2015 году. В счет будущих поставок российская компания перевела китайскому партнеру 870 тысяч долларов США (в перерасчете — 56 млн рублей). По окончании срока контракта товар так и не был поставлен в Россию. По закону компания обязана была вернуть в Россию переведённые авансом денежные средства, однако не сделала этого. Фирму ждет крупный штраф.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]