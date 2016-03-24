Резидент Свободного порта: Инициатива Владимира Путина дала старт нашему большому проекту

Резидентом Свободного порта Владивосток ООО «Центр Детского Здоровья» стал в сентябре 2016 года, а уже в этом году клиника, открытая компанией, отметит первую годовщину. По словам генерального директора Александра Шуматова, старт большому проекту и его развитие в настоящее время дает закон, инициированный Президентом России Владимиром Путиным.

Крупнейший на Дальнем Востоке частный детский медицинский центр «Центр Детского Здоровья» во Владивостоке представляет собой многопрофильную клинику для маленьких жителей региона, на площади около трех тысяч квадратных метров, которая оказывает широкий спектр амбулаторно-поликлинических услуг и оснащена новейшим диагностическим и лабораторным оборудованием. Сегодня инвестором создано 65 новых рабочих мест. Создание и расширение бизнеса стало возможным благодаря поддержке государства и инициативам Президента, направленным на развитие Дальнего Востока России.

«У нас есть сеть клиник, которые не входят в Свободный порт. Все они узкой направленности и нам хотелось начать что-то новое, более масштабное. Уже в качестве резидентов мы создали крупный проект, с более широким перечнем услуг. Медицинские проекты очень капиталоемкие, и благодаря статусу резидента Свободного порта компания имеет возможность на период развития сократить финансовые издержки и направить высвободившиеся ресурсы на повышение доступности и качества медицинской помощи», – отметил Александр Шуматов.

Как отмечает предприниматель, свой голос на прошедших выборах Президента он отдал не за кандидата, а за развитие Дальнего Востока – это, по его мнению, возможно только с нынешним главой России. Благодаря его инициативам, реализуемым в Приморье, есть возможность привлечения высококвалифицированных кадров в регион, а также сокращения их оттока.

«Закон, инициированный Владимиром Путиным, безусловно, дает большое преимущество Дальнему Востоку и Приморскому краю, в частности. Важно, что органы власти пытаются сделать все максимально прозрачно и понятно, чтобы будущие предприниматели интересовались этим проектом. Кроме того, такие законодательные инициативы позволяют привлекать новые кадры на нашу территорию, а также сократить отток кадров из региона. Я думаю, благодаря реализации этой важной инициативы, край так активно поддержал кандидатуру Владимира Владимировича на прошедших выборах Президента», – рассказывает генеральный директор компании «Центр Детского Здоровья».

Отметим, Владимир Путин подчеркивал, что развитие Дальнего Востока – один из приоритетов государственной политики России. В ежегодном Послании Федеральному Собранию 1 марта глава государства отметил, что в будущем активное привлечение инвестиций, формирование центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке будет продолжено.

В Приморье режимы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития предусматривают льготные режимы для ведения бизнеса. В регионе создано четыре территории опережающего развития: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой камень», «Нефтехимический». На сегодняшний день в них зарегистрировано около 60 резидентов. Статус резидента Свободного порта Владивосток получили свыше 400 организаций края. Фактические объемы инвестиций резидентами СПВ составили уже около 10 миллиардов рублей, создано около двух тысяч рабочих мест.

Кроме того, на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморье реализуется инициированный Президентом России Владимиром Путиным закон о дальневосточном гектаре, который призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России. Каждый россиянин может взять себе бесплатный участок на Дальнем Востоке.

По итогам выборов 18 марта 2018 года за Владимира Путина в Приморском крае отдали голоса свыше 65% избирателей, что почти на 8% больше, чем в 2012 году. По мнению экспертов, тем самым избиратели продемонстрировали явную поддержку развития инфраструктуры региона в преддверии и после Саммита АТЭС, а также обозначенный «восточный вектор» развития страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]