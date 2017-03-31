Аномально теплая погода в Приморье сменится небольшим похолоданием в субботу

В предстоящие выходные дни стабильности от погоды ждать не стоит. В ночь на субботу над краем сохранится поле повышенного давления. Существенных осадков не ожидается. Воздух выхолодится до −1…−12 °С, местами на юге и западе температура выше нуля, до +3 °С. Днем к западным границам края с Китая и Северной Кореи подойдут фронтальные разделы, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Воздух прогреется до +12…+17 °С, на южном побережье до +5…+10 °С.

Во Владивостоке суббота будет облачной, ночью без осадков, утром местами туман. Ветер свежий. Температура около нуля. Днем временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный сильный. При ветре с моря прохладно, +4…+6 °С, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В воскресенье, 1 апреля, фронтальные разделы покинут край. Ночью и утром в отдельных районах еще сохранятся небольшие осадки, днем прояснит. Температурный фон в ночь на воскресенье существенно не изменится. Днем максимальная температура +14…+21 °С, на побережье +6…+13 °С.

Во Владивостоке в воскресенье без осадков. Во второй половине дня усилится юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью +1…+3 °С, днем +7…+10 °С, в пригороде до +13 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]