Аномально теплая погода в Приморье сменится небольшим похолоданием в субботу
В предстоящие выходные дни стабильности от погоды ждать не стоит. В ночь на субботу над краем сохранится поле повышенного давления. Существенных осадков не ожидается. Воздух выхолодится до −1…−12 °С, местами на юге и западе температура выше нуля, до +3 °С. Днем к западным границам края с Китая и Северной Кореи подойдут фронтальные разделы, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Воздух прогреется до +12…+17 °С, на южном побережье до +5…+10 °С.
Во Владивостоке суббота будет облачной, ночью без осадков, утром местами туман. Ветер свежий. Температура около нуля. Днем временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный сильный. При ветре с моря прохладно, +4…+6 °С, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В воскресенье, 1 апреля, фронтальные разделы покинут край. Ночью и утром в отдельных районах еще сохранятся небольшие осадки, днем прояснит. Температурный фон в ночь на воскресенье существенно не изменится. Днем максимальная температура +14…+21 °С, на побережье +6…+13 °С.
Во Владивостоке в воскресенье без осадков. Во второй половине дня усилится юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью +1…+3 °С, днем +7…+10 °С, в пригороде до +13 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.09.2017 В выходные во Владивостоке немного потеплеет
-
21.09.2017 Какая погода ждет приморцев на выходных?
-
16.06.2017 Владивосток в выходные накроет туман
-
20.04.2017 В выходные в Приморье ожидается неустойчивая погода, в начале следующей недели - холодно и дожди
-
06.04.2017 В выходные дни жителей Приморья ожидает изменчивая погода
-
31.03.2017 Осадки ожидаются в Приморье в выходные дни
Добавить комментарий