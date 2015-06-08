Власти назвали фейком скандальное видео из Находки

-требую наказать автора "фейка", он "держит меня за дурака", сознательно пытается обмануть

-власти врут, называя это видео "фейком", чтобы спасти свое реноме

-"дыма без огня не бывает", это не "постановочное", а реальное видео

-использование таких методов борьбы дискредитирует всех экологов, они сами себя "закапывают"