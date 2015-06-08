Власти назвали фейком скандальное видео из Находки
Видео из Находки, на котором показано масштабное загрязнение бухты угольной пылью, оказалось фейком, возможно, оно было снято несколько лет назад, сообщили РИА Новости в Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора.
В соцсетях распространяется видео, на котором, по словам его автора, показано состояние воды в бухте в районе Находки. На видео заметно, что у берега большая площадь акватории покрыта темной пленкой. Как рассказывает автор, это угольная пыль. По его словам, такое масштабное загрязнение в этом месте он наблюдает впервые. Также видно, как буксиры разгоняют с поверхности воды водными потоками угольную пыль.
"Тот ролик, который стал поводом для беспокойства широкой общественности, где показан черный лед, буксиры, которые что-то смывают, это откровенный фейк. Может быть, это было три года назад. Мы сейчас собираем пробы, чтобы специализированная лаборатория идентифицировала, чье это. Нужно привлечь к ответственности нарушителей. Там море голубое, пароходов нет", — рассказал собеседник агентства.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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