Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:26
  0

Таксист-лихач из Арсеньева получил 2 суток административного ареста

Таксист-лихач из Арсеньева получил 2 суток административного ареста

Житель Арсеньева, работая таксиом, систематически нарушал правила дорожного движения, забывая оплачивать квитанции об административных штрафах. "Вести:Приморье" сообщают со ссылкой на сайт службы судебных приставов Приморья.

В отделе судебных приставов по Арсеньевскому городскому округу в отношении лихача накопилось 19 исполнительных производств о взыскании административных штрафов.

Поскольку требования исполнительных документов приморец исполнять не желал, в отношении него судебный пристав-исполнитель дважды составлял протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Рассмотрев материалы дела, мировой судья назначил таксисту-нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести