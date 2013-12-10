Таксист-лихач из Арсеньева получил 2 суток административного ареста
Житель Арсеньева, работая таксиом, систематически нарушал правила дорожного движения, забывая оплачивать квитанции об административных штрафах. "Вести:Приморье" сообщают со ссылкой на сайт службы судебных приставов Приморья.
В отделе судебных приставов по Арсеньевскому городскому округу в отношении лихача накопилось 19 исполнительных производств о взыскании административных штрафов.
Поскольку требования исполнительных документов приморец исполнять не желал, в отношении него судебный пристав-исполнитель дважды составлял протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Рассмотрев материалы дела, мировой судья назначил таксисту-нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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