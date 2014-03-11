Больше десяти жителей села Зеркального остались без крова в результате сильного пожара. До того, как на место прибыли огнеборцы, пламя охватило несколько жилых и нежилых построек. Сейчас для погорельцев собирают помощь добровольцы, материальную поддержку обещают местная и краевая администрации.

13 человек лишились своих домов в огне. Жители села Зеркального в Кавалеровском районе потеряли не только кров над головой — они лишились личных вещей, всех сбережений и документов. В числе пострадавших две многодетные семьи, которым уже начали помогать неравнодушные люди.

Альбина Турезьянова, жительница села Зеркального: «От всех моих членов семьи всем большое спасибо. Везут отовсюду люди вещи, продукты, все-все везут. В общем на первое время я, дети и муж — мы одеты».

Пламя вспыхнуло в среду днем, 28 марта. Либо возгорание изначально возникло в одном из частных домов, либо здания занялись от весеннего пала, который пришел с полей. Так или иначе, сильный ветер и сухая трава помогли огню быстро охватить большую территорию. В селе нет своей пожарной части, так что когда огнеборцы прибыли на место не скоро. Полностью ликвидировали пожар лишь в двенадцатом часу ночи.

Игорь Сарана, врио начальника главного управления МЧС по Приморскому краю: «По прибытии дежурного пожарного караула пожарной охраны происходило пламенное горение двух частных домов, одного нежилого строения, торгового павильона и помещения пекарни».

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Противопожарную подготовку Зеркального села резко раскритиковал первый вице-губернатор Александр Костенко. В итоге глава Устиновского сельского поселения после происшествия покинул свой пост.

Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края: «По факту пожара, произошедшего в селе Зеркальное, прокуратура организовала проверку деятельности должностных лиц, ответственных за принятие мер по защите населенных пунктов от пожаров».

Помочь всем пострадавшим от пожара в Зеркальном уже обещала краевая администрация. Семьям, которые лишились крова, предложили разместиться в двух муниципальных квартирах. Сейчас решается вопрос о материальной поддержке со стороны государства. Сбором средств также занимаются местные активисты. По нашей информации, только за одни сутки в адрес погорельцев жители края перевели 40 тысяч рублей.

РЕКВИЗИТЫ:

С пометкой «погорельцам в Зеркальное»:

р/с 40817810850045904703 ОАО «Сбербанк России»

БИК 040813608 к/с 30101810600000000608

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]