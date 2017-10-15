В Приморье идут внеплановые проверки торговых центров, кинотеатров и других общественных зданий. 30 марта вместе с представителями МЧС и краевой прокуратуры, в Малый ГУМ Владивостока приехал и временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. Искать нарушения противопожарной безопасности в торгово-развлекательном центре долго не пришлось.

Большой десант на Светланской. Сотрудники МЧС, прокуратуры и лично руководитель Приморья Андрей Тарасенко входят в Малый ГУМ Владивостока. Пришли не за покупками.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Вы один здесь дежурите!?»

Охранник: «Здесь — да. Есть постоянно охранник, у которого есть пульт. Первый поток уходит вниз по лестнице сюда, второй поток — через центральный вход».

- Таблички везде есть? Куда идти?

- Да, висят везде, все показывается.

Такими проверками охвачен весь край. Торговые, развлекательные центры, кинотеатры: итого полторы сотни объектов, в которых всегда многолюдно. В разгар рабочего дня посетителей в ГУМе хватает. Недавние события заставляют людей быть внимательными.

Нелли Ряжских, посетитель торгового центра: «Мы же не знаем, все ли тут в порядке. Сюда зашли мы и в первую очередь посмотрели на потолки. Вот как узнать, работает это или нет».

Все ли системы безопасности работают, выясняют на месте. Администратор торгового центра общаться с прессой отказалась, сославшись на запрет руководства. А вот сотрудники охраны комментарии давали охотно.

Владимир Гулий, оперативный дежурный охранного агентства: «В целом у нас все хорошо. У нас постоянно проводятся инструктажи. Личный состав под роспись это делает».

Андрей Руденко, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району г. Владивостока: «В данном центре выявлены нарушения по обеспечению первичными средствами пожаротушения. И есть проблемы с путями эвакуации. На момент открытия игровой зал был закрыт и один из эвакуационных выходов был закрыт».

Сотрудники МЧС и прокуратуры остались для оформления протокола. Руководству торгового центра надлежит в ближайшее время устранить все замеченные нарушения. Ради общей безопасности.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]