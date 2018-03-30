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Отсутствие гидрантов затрудняет тушение пожара на складе во Владивостоке

Отсутствие гидрантов затрудняет тушение пожара на складе во Владивостоке

Сообщение о возгорании пожарные получили днем 30 марта, в 15.55. Огонь полыхал на складе строительных материалов на улице Выселковая.

Незамедлительно на место происшествия — в 16.00 — прибыли  первые расчёты огнеборцев.

В 17.30 пожар был локализован.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС, площадь пожара составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На тушении пожара задействованы 35 человек личного состава и 8 единиц техники.

Как уточняет VL.ru, гидрантов поблизости нет, поэтому пожарным приходится ездить за водой.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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