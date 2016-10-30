«Вести: Приморье. Интервью»: Сироты смогут снять жилье за счет краевого бюджета
«Вести: Приморье. Интервью» с Александром Роликом, предстателем законодательного собрания Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
30.09.2017 "Вести: Приморье. Интервью" с Александром Роликом о корректировке краевого бюджета-2017
-
02.02.2018 «Вести: Приморье. Интервью» с Александром Роликом
-
28.07.2017 «Вести: Приморье. Интервью»: Чем вызвана новая корректировка краевого бюджета?
-
30.06.2017 «Вести: Приморье. Интервью»: На что пойдут дополнительные средства краевого бюджета?
-
30.10.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Александром Роликом
-
25.11.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Александром Роликом
Добавить комментарий