Уссурийск накрыл едкий смог
Уссурийск накрыл смог. Едкий запах дыма ощущается почти во всех районах города, местами ухудшена видимость, сообщает "Вести: Приморье".
Причина такой неприятной картины - палы, которые окружили город. Огонь наблюдается в пригороде Уссурийска. При таком мареве лучше пользоваться масками.
По прогнозам синоптиков ночью ожидается умеренный ветер, который может разогнать дымовую завесу, пока же многие горожане предпочитают не открывать окна.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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