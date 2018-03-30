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Уссурийск накрыл едкий смог

Уссурийск накрыл едкий смог

Уссурийск накрыл смог. Едкий запах дыма ощущается почти во всех районах города, местами ухудшена видимость, сообщает "Вести: Приморье". 

Причина такой неприятной картины - палы, которые окружили город. Огонь наблюдается в пригороде Уссурийска. При таком мареве лучше пользоваться масками.

По прогнозам синоптиков ночью ожидается умеренный ветер, который может разогнать дымовую завесу, пока же многие горожане предпочитают не открывать окна. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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