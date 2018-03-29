В Арсеньеве "дорожную оспу" лечат битыми кирпичами
Одну из центральных улиц в Арсеньеве местные жители "отремонтировали" битым кирпичом. Из-за неудовлетворительного состояния полотна, ездить по гостевому маршруту становится не безопасно, считают местные жители, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @arstv.
Не дожидаясь пока власти "вылечат" самую длинную улицу от дорожной оспы, местные активисты сами закидали глубокие ямы битым кирпичом. Примечатльно, что именно по ул. 9 мая в город заезжают все транзитные автобусы, поскольку этот путь ведет к автовокзалу города и железнодорожной станции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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