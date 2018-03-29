В Арсеньеве "дорожную оспу" лечат битыми кирпичами

Одну из центральных улиц в Арсеньеве местные жители "отремонтировали" битым кирпичом. Из-за неудовлетворительного состояния полотна, ездить по гостевому маршруту становится не безопасно, считают местные жители, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @arstv.

Не дожидаясь пока власти "вылечат" самую длинную улицу от дорожной оспы, местные активисты сами закидали глубокие ямы битым кирпичом. Примечатльно, что именно по ул. 9 мая в город заезжают все транзитные автобусы, поскольку этот путь ведет к автовокзалу города и железнодорожной станции.

Публикация от АрсеньевТВ (@arstv) 29 Мар 2018 в 4:58 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]