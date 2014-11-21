Экс-президента ХК "Адмирал" никто не задерживал
Группа "Сумма" опровергает информацию в СМИ об обыске в компании, основной владелец "Суммы" не был допрошен, а лишь провел разговор со следователями, сообщил в пятницу РИА Новости представитель группы.
Ранее в пятницу ряд СМИ, сообщил, что в офисы компаний, которыми владеет группа "Сумма", пришли сотрудники силовых структур с обысками.
"Информация об обысках не соответствует действительности. Зиявудин Магомедов (основной владелец "Суммы") "общался со следственными органами, но это был не допрос", — сказал представитель группы. При этом он не уточнил, на какую тему был разговор.
Напомним, что Зиявудин Магомедов на протяжении нескольких летзанимал посты председателя совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) и президента хоккейного клуба «Адмирал».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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