Уссурийский авторынок впал в депрессию

Сбылись пессимистичные прогнозы для приморского вторичного автомобильного рынка. Рост утилизационного сбора для самого популярного класса легковых автомобилей старше трех лет с моторами объемом от 1,0 до 2,0 куб.см составил 90%. Почти в два раза, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на газету "Коммунар".

В правительстве предполагают, что эта мера поможет сдержать импорт иномарок и поддержит отечественного производителя. Но на уссурийском автомобильном рынке корреспондент «Коммунара» выслушал альтернативные мнения.

Продавцы убеждены, что новое постановление ситуацию не изменит, лишь ударит по карману рядовых покупателей, ищущих «бюджетный» вариант. Ведь рыночный ценник привезенной подержанной иномарки складывается из нескольких цифр: аукционная стоимость и доставка транспортного средства, пошлина на ввоз, установка ЭРА-ГЛОНАСС, утилизационный сбор, а также процент автодилеров. Те, кто давно в этом бизнесе, прогнозируют скачок цен не только в России, но и на аукционах в Японии. Предполагается, что к лету разница с нынешними ценами на автомобили старше трех лет в сегменте от 1,0 до 2,0 куб. см составит порядка 200 тысяч рублей и даже выше.

- Ну взлетит цена на подержанные иномарки. И что? Человек, который ездил на японской машине, пойдет покупать «шедевр» отечественного автопрома? Вздохнет он, подкопит денег и придет на авторынок за «японкой». Только заплатить ему теперь придется гораздо больше, - высказался продавец Александр.

Как объяснили бывалые автодилеры, приморский рынок могут покинуть несколько популярных моделей иномарок с объемом двигателя от 1,8 до 2,0 куб. см.

Авторынок впал в депрессию. Утилизационный сбор вырос, теперь продавцы с тревогой ожидают начала лета, когда может быть введен запрет на самостоятельную установку кнопок ГЛОНАСС. Кто-то предрекает серьезную корректировку ассортимента предлагаемых моделей, кто-то говорит о предстоящей стагнации вторичных торговых площадок.

- Под видом утилизационного сбора нас всех попросту обирают, - высказался автодилер Виталий. - Шесть лет прошло с того момента, когда впервые ввели налог на «утиль». И где заводы по переработке аккумуляторов, пластика, шин и стекол? Сами корпуса и детали машин хотя бы принимают на металлолом. А все остальное горит на свалках черным дымом, убивая экологию.

Все собеседники отметили, что рост цен произойдет не сразу. Еще некоторое время будут продаваться автомобили, завезенные в Приморье до выхода в свет постановления о повышении сбора. Однако поговаривают, что больше половины приобретенных за границей подержанных иномарок срочно снимают с рейса из-за страха не успеть перевезти их через таможню по старым ставкам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]