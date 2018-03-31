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В Приморье продолжается "эпидемия" сгоревших автобусов

В Приморье продолжается

"Горят, как свечки": нечто невообразимое творится с пассажирскими автобусами в Приморье. Очередной автобус сгорел в Приморском крае: утром 31 марта в Находке в районе Моручилища загорелся рейсовый автобус рейсовый автобус № 6 «Интернат — Мыс Астафьева».

Как сообщили "Вести:Приморье" в пресс-служюе ГУ МЧС по Приморскому краю, сообщение о возгорании пассажирского автобуса марки Hyundai поступила в 10 часов 36 минут. Через минуту на месте происшествия был уже пожарный расчет. В 10 часов 40 минут пожар был локализован, а в 10 часов 50 минут — полностью ликвидирован. По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание в проводке. Площадь пожара составила два квадратных метра. Полностью выгорели водительское кресло и приборная панель. Пострадавших нет.

"Вести Приморье" отмечают, что это уже пятый в этом году официально зарегистрированный случай с возгоранием "больших" пассажирских автобусов в Приморье. 20 января сгорел междугородний пассажирский автобус на автовокзале во Владивостоке. 11 февраля на нейтральной полосе российско-китайской границе сгорел пассажирский автобус рейса "Суйфэньхэ-Пограничный". 20 февраля в районе н.п. Покровка, в 21 км от Уссурийска произошло самовозгорание туристического автобуса ДЭУ. 17 марта в районе улицы Маковского во Владивостоке сгорел пассажисркий автобус


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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