"Аэрофлот" ввел особые меры, чтобы сбить ажиотаж по покупке субсидированных авиабилетов

Аэрофлот" увеличил допустимое время покупки билета, после того как запуск продаж субсибированных билетов на Дальнем Востоке вызвал сильный ажиотаж, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на представителя пресс-службы авиаперевозчика в Дальневосточном округе Марию Мухину.

"Аэрофлот" открыл 29 марта продажу билетов по субсидируемым тарифам на свои рейсы и рейсы дочерних компаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока. Начался огромный наплыв покупателей и очереди в офисах и кассах компании.

Для снижения ажиотажа было принято решение, что забронировать билеты можно также через call-центр авиакомпании - а выкупить их нужно в офисе собственных продаж в течение 72 часов.

"Теперь этот период составляет семь дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю. В компании оценили, что первоначально выделенных для покупки билетов 72 часов недостаточно, поскольку не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления", - сказала Мухина.

По ее словам, новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на забронированные в первые дни с открытия продаж – 29 и 30 марта. Но в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самому. Сделать это нужно по месту первоначального бронирования: в call-центре "Аэрофлота" или "Авроры", либо у агентов.

"Если же перелет запланирован в течение ближайших семь дней после бронирования, оформить билет все же придется в течение 72 часов, а в случае вылета в течение ближайших суток – тайм-лимит до оформления билета устанавливается на два часа", - сказала собеседница.

Кроме касс "Аэрофлота" и "Авроры" купить их можно в офисах агентов, где почти нет очередей.

Как сообщали ранее "Вести:Приморье", из Владивостока по субсидированным авиабилетам можно улететь по 5 направлениям:

Владивосток - Москва - 7 400р

Хабаровск - Владивосток - 1 800р

Новосибирск - Владивосток - 5 900р

Якутск - Владивосток - 6 400р

П.Камчатский - Владивосток - 6 000р*.

*Стоимость указана при перелёте в одну сторону

В соответствии с постановлением правительства России перевозчики должны предоставить льготным категориям на каждом рейсе 30% от общего количества мест в салоне экономического класса. Летать по субсидируемому тарифу могут россияне в возрасте до 23 и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида. Улететь по льготному тарифу можно до 1 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]