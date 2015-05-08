Китайская орбитальная станция упадёт на Землю 1 апреля (видео)

Первая китайская орбитальная станция-автомат «Тяньгун-1» сойдёт с орбиты и упадёт на Землю в период с 31 марта по 4 апреля 2018 года. Эксперты не исключают, что «Тяньгун-1» рухнет 1 апреля, и это не шутка. Согласно заявлениям представителей Китайского космического агентства, падение будет неконтролируемым, поэтому где именно станция окажется в момент падения, специалисты сказать затрудняются.

Тем не менее, согласно прогнозам экспертов, Владивосток попал в зону most likely ( "наиболее вероятного") падения китайской космической станции (см. карту). Более подробней смотрите в сюжете "Вести:Приморье" "Угрожает ли приморцам опасность из космоса?".

По предварительным расчётам, зона падения станции обозначена между 42,8° северной широты и 42,8° южной широты, а это значит, что потенциальным местом падения может стать Африка, южная Европа, Ближний Восток или Юго-Восточная Азия. Может она оказаться и в России, очень может быть, что местом падения станет Северный Кавказ. Кроме того, в зону поражения попали Сочи и Владивосток.

Учёные уверены, что риск для окружающей среды и людей минимален, так как большая часть станции просто сгорит в атмосфере, остальные же части, если и долетят до поверхности Земли, серьёзной угрозы представлять явно не будут. Хольгер Краг, глава управления, занимающегося отслеживанием космического мусора при Европейском космическом агентстве, также отметил, что для людей крайне невелика вероятность получить травму от падения обломков станции.

«Обычно от 20 до 40 процентов крупных объектов могут долетать до Земли, но при этом они всё равно разрушаются при падении, а вероятность получить травму от падения такого обломка сравнима с шансом быть поражённым молнией дважды в году», — успокаивает Краг.

Сначала Китайское космическое агентство предполагало, что «Тяньгун-1» сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, однако более поздние расчёты показали, что станция прекратит своё существование весной 2018 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]