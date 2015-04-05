"Луч-Энергия" разошелся миром с "Балтикой" и ждет в гости "Енисей"
В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги владивостокский «Луч-Энергия» на своём поле сыграл вничью - 0:0 с четвертой командой нынешнего первенства - калининградской «Балтикой».
«Луч-Энергия» продлил серию без побед в ФНЛ до трёх матчей (две ничьи и поражение), а «Балтика» после трёх побед подряд не смогла продлить свою выигрышную серию.
«Балтика» (50 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Луч-Энергия» (32) находится на 15-й строчке.
В следующем туре 7 апреля, владивостокская команда принимает на стадионе "Динамо" лидера турнира - красноярский «Енисей».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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