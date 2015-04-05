Новости Общество Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:20
  0

"Луч-Энергия" разошелся миром с "Балтикой" и ждет в гости "Енисей"

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги владивостокский «Луч-Энергия» на своём поле сыграл вничью - 0:0 с четвертой командой нынешнего первенства - калининградской «Балтикой». 

«Луч-Энергия» продлил серию без побед в ФНЛ до трёх матчей (две ничьи и поражение), а «Балтика» после трёх побед подряд не смогла продлить свою выигрышную серию.

«Балтика» (50 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Луч-Энергия» (32) находится на 15-й строчке.

В следующем туре 7 апреля, владивостокская команда принимает на стадионе "Динамо" лидера турнира - красноярский «Енисей».

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести