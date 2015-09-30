Экс-президент «Адмирала» задержан в рамках дела о хищении 752 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова на 48 часов, сообщает "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Чемпионат.
Вместе с Зиявудином Магомедовым задержаны несколько топ-менеджеров компаний «Суммы». Сейчас действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), однако ожидается, что в итоге речь будет идти о ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
Накануне в группе «Сумма» прошли обыски по делу о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, который возводится к чемпионату мира по футболу, который должен состояться в 2018 году в России. Генподрядчиком первого этапа инженерной подготовки для строительства «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».
Группа «Сумма» является генеральным партнёром «Адмирала», а Магомедов занимал пост президента клуба с 2015-го по конец 2017 года, после чего его сменил Заирбек Юсупов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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