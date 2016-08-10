Во Владивостоке пошли обыски в офисе «Владивостокского морского торгового порта» (фото)

Сегодня, 31 марта, сотрудники правоохранительных органов провели обыски во «Владивостокском морском торговом порту» (ПАО «ВМТП», входит в группу компаний FESCO). (фото 2) "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru. По данным издания, проводимые мероприятия связаны с задержанием Зиявудина Магомедова. (фото 3)

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что сотрудники правоохранительных органов задержали совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова на 48 часов. Вместе с Зиявудином Магомедовым задержаны несколько топ-менеджеров компаний «Суммы». Сейчас действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), однако ожидается, что в итоге речь будет идти о ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Во Владивостоке днем 31 марта у здания «ВМТП» на Стрельникова, 9 была замечена техника специального отряда быстрого реагирования(фото 1). На данный момент неизвестно, какую документацию изымают силовики и кого из сотрудников компании опрашивают. Отмечается, что обыски проходят во многих компаниях, входящих в группу «Сумма», по делу о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, который возводится к чемпионату мира по футболу, который должен состояться в 2018 году в России. Генподрядчиком первого этапа инженерной подготовки для строительства «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».

Как сообщил VL.ru источник в хоккейном клубе «Адмирал», директором которого Магомедов был с 2015 по 2017 год, в клубе правоохранительные органы обыски сегодня не проводили.

Для справки:

Зиявудин Магомедов занимает 63-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России – 2017». Его состояние оценивается в 1,4 млрд долларов. Он является председателем совета директоров группы «Сумма», которой принадлежат Новороссийский морской торговый порт (25%), Группа FESCO (50%), «Якутская топливно-энергетическая компания» (более 90%), «Объединенная зерновая компания» (50% минус одна акция).

FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе FESCO принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» c ежегодной пропускной способностью 3,08 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 450 тыс. TEU контейнерных грузов.

FESCO входит в TOP-10 крупнейших российских частных железнодорожных операторов, осуществляя перевозки под брендами «Трансгарант» (100% дочерняя компания FESCO) и «Русская Тройка» (50% совместное предприятие с ОАО «РЖД»). «Трансгарант» эксплуатирует 14,4 тыс. единиц подвижного состава. Парк в управлении «Русской тройки» составляет 1,6 тыс. фитинговых платформ.

Флот Группы FESCO включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]