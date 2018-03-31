В приморской тайге обнаружили уникальную бабочку
Научные сотрудники Горнотаежной станции под Уссурийском описали новый для науки вид бабочки-огневки* (Hypsopygia insolitus Kirpichnikova, sp. n.).
Как сообщает @vestiprim, в мировой фауне было звестно всего семь видов данного рода, а теперь, благодаря стараниям ученых Горнотаежной станции ДВ РАН, их стало восемь!
*- Огнёвки (Pyralidae) — семейство бабочек из отдела мелких чешуекрылых (Lepidoptera), включает в себя около 6200 видов. Наиболее крупные виды огнёвок нашей фауны достигают 45 мм в размахе крыльев, каковы например Scirpophaga alba Crm. и Chilo phragmitellus Hübn., а некоторые тропические представители той же группы Chilonidae — до 85 мм.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
12.04.2017 «Дом бабочек» приглашает всех в тропический рай
-
03.12.2016 Тюменские ученые описали новый род клещей из уссурийской тайги
-
24.11.2016 Национальный научный центр биоразнообразия наземной биоты создадут в Приморье
-
23.07.2016 Специальный телевизионный проект ГТРК «Владивосток» «Открой для себя Приморье». Научно-познавательный туризм на Горнотаежной станции
-
09.04.2016 Из-за ремонта путей во Владивостоке изменится график движения электричек
Добавить комментарий