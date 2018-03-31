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Вчера, 22:56
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В приморской тайге обнаружили уникальную бабочку

В приморской тайге обнаружили уникальную бабочку

Научные сотрудники Горнотаежной станции под Уссурийском описали новый для науки вид бабочки-огневки* (Hypsopygia insolitus Kirpichnikova, sp. n.).

Как сообщает @vestiprim, в мировой фауне было звестно всего семь видов данного рода, а теперь, благодаря стараниям ученых Горнотаежной станции ДВ РАН, их стало восемь!

*- Огнёвки (Pyralidae) — семейство бабочек из отдела мелких чешуекрылых (Lepidoptera), включает в себя около 6200 видов. Наиболее крупные виды огнёвок нашей фауны достигают 45 мм в размахе крыльев, каковы например Scirpophaga alba Crm. и Chilo phragmitellus Hübn., а некоторые тропические представители той же группы Chilonidae — до 85 мм.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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