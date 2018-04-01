Зиявудина Магомедова подозревают в создании преступного сообщества
МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении владельцев компании "Сумма" о мошенничестве и преступном сообществе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", - сказала она.
Также она отметила, что 30 марта МВД и ФСБ провели обыски в 25 регионах России, в том числе во Владивостоке, направленные на задержание подозреваемых в преступлении.
"По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов. В настоящий момент материалы для избрания задержанным меры пресечения направлены в суд", - заключила Волк.
Для справки:
Зиявудин Магомедов занимает 63-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России – 2017». Его состояние оценивается в 1,4 млрд долларов. Он является председателем совета директоров группы «Сумма», которой принадлежат Новороссийский морской торговый порт (25%), Группа FESCO (50%), «Якутская топливно-энергетическая компания» (более 90%), «Объединенная зерновая компания» (50% минус одна акция).
FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе FESCO принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» c ежегодной пропускной способностью 3,08 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 450 тыс. TEU контейнерных грузов.
FESCO входит в TOP-10 крупнейших российских частных железнодорожных операторов, осуществляя перевозки под брендами «Трансгарант» (100% дочерняя компания FESCO) и «Русская Тройка» (50% совместное предприятие с ОАО «РЖД»). «Трансгарант» эксплуатирует 14,4 тыс. единиц подвижного состава. Парк в управлении «Русской тройки» составляет 1,6 тыс. фитинговых платформ.
Флот Группы FESCO включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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