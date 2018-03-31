Пресс-служба ВМТП прокомментировала информацию об обысках в своих офисах (фото)

В связи с появлением в прессе информации о проведении следственных мероприятий во Владивостокском морском торговом порту (ПАО «ВМТП», входит в Транспортную группу FESCO) и во избежание спекуляций по этому вопросу порт сообщает о том, что его операционная деятельность осуществляется в штатном режиме.

31 марта 2018 года в офисе ВМТП проводились следственные действия, был запрошен ряд документов, которые порт предоставил в рабочем порядке. Следственные действия не связаны с непосредственной деятельностью ВМТП, а также деятельностью его руководителей. К ВМТП и его руководителям претензии не предъявлялись, никто из сотрудников не задержан.

Текущая ситуация не оказывает влияния на операционную деятельность ВМТП, сообщает пресс-служба компании.

Раннее "Вести:Приморье" сообщали, что в субботу, 31 марта, во Владивостоке у здания «ВМТП» на Стрельникова, 9 была замечена техника специального отряда быстрого реагирования (фото 2). Далее появилась информация, что МВД и ФСБ провели обыски в 25 регионах России, в том числе во Владивостоке, направленные на задержание подозреваемых в преступлении. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов (фото3)и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов.