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Китайцы начали подделывать мороженое из Приморья (фото)

Китайцы начали подделывать мороженое из Приморья (фото)

Арсеньевское мороженое стали копировать в Китае, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @arstv, где размещено фото приморского мороженого в китайской упаковке. Подписчики паблика сообщают, что фотография "китайской подделки" была сделана в городе Нингбо.

"А китайцы всегда копируют лучшие мировые бренды. Так что гордимся нашим мороженым. Качество у них все равно не то, что у нас. Единственный вопрос: Кто такие Андрей и Маша?", - пишут авторы публикации в паблике.

"Вести:Приморье" публикует родную, "арсеньевскую" упаковку пломбира.(см. фото2).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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