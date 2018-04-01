"Ночь левых шин" устроили злоумышленники на Адм. Кузнецова во Владивостоке (фото)

В ночь на 1 апреля во Владивостоке около дома по адресу: ул. Адмирала Кузнецова, 42 неизвестные прокололи колеса десяткам припарковам на ночь автомобилям. При этом, как сообщают очевидцы происшествия, злоумышленники действовали с "фирменным почерком"- колеса порезаны исключительно с левой стороны автомобилей.





Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Вандалы испортили более 40 машин во Владивостоке".

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) 31 Мар 2018 в 5:56 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]