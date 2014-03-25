Что изменится в жизни россиян с 1 апреля?

Какие нововведения вступают в действие с 1 апреля 2018 года: рост пенсий, дорогая почта и новая дорожная разметка. Подробности в материале "Вести:Приморье":

Социальные пенсии проиндексируют

С 1 апреля 2018 года пенсии по гособеспечению увеличатся на 2,9%. Индексация коснется военнослужащих, участников Великой Отечественной войны и тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Увеличатся выплаты пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей умерших военнослужащих и чернобыльцев.

Вырастут и социальные пенсии: у людей, которые не заработали право на страховую пенсию по старости или потеряли кормильца, у круглых сирот, инвалидов, детей-инвалидов и детей-подкидышей. Средний размер социальной пенсии в России увеличится на 255 рублей. Дети-инвалиды будут получать больше на 378 рублей, а инвалиды с детства I группы — на 382 рубля.

Прямой расчёт

С 1 апреля вступает в силу закон, который позволяет потребителям жилищно-коммунальных услуг заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО).

«Речь идёт именно о прямом договоре. Из этой цепочки выводится управляющая организация, и напрямую идёт контакт с конечным потребителем. У нас газоснабжение, электроснабжение уже давно по всей стране работают по этой схеме, и при прочих равных условиях у них более высокая собираемость», — пояснила в ходе выступления в Госдуме автор законопроекта — глава комитета по ЖКХ Галина Хованская.

Теперь собственники многоквартирных домов имеют право на общем собрании принять решение о заключении прямых договоры с РСО на отопление, вывоз мусора, поставку холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведение.

В свою очередь, РСО могут разорвать договор с управляющей компанией в случае задолженности по оплате в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.



Услуги Почты России подорожают

С 1 апреля вырастут тарифы Почты России на пересылку почтовых карточек, писем, бандеролей.

За пересылку простой почтовой карточки с 1 апреля нужно будет заплатить 17 рублей (вместо 16 рублей), а заказной — 37 рублей (стоимость увеличится на 4 рубля). Заказное письмо весом до 20 г обойдется в 46 рублей (стало дороже на 5 рублей).

Деревянные дома со скидкой

С 1 апреля по 30 ноября 2018 года россияне смогут получить льготный кредит (со скидкой в 5 п. п.) на покупку деревянных домов заводского изготовления. Для этого государство выделит банкам субсидии.

Будут прописаны условия, при соблюдении которых граждане имеют право воспользоваться этой программой. Сумма кредита не должна превышать 3,5 млн рублей, а заёмщик обязан внести предоплату в размере не менее 10% от стоимости дома. Также в соответствующем постановлении правительства прописаны требования к изготовителю дома.



Утильсбор станет дороже

С 1 апреля 2018 года повысятся ставки утилизационного сбора на автомобили (надбавка к стоимости автомобиля, за счет которой его потом утилизируют в соответствии с экологическими нормами). В среднем ставка вырастет на 15%, что может привести к повышению цен на машины.

«Утилизационный сбор взымается с производителя или импортера, поэтому для конечного потребителя он «зашит» в цену (как и таможенные пошлины). При этом для автомобилей российской сборки существует схема его компенсации, поэтому теоретически увеличение может и не влиять на конечную стоимость автомобиля. Но некоторые производители могут использовать рост утилизационного сбора как повод поднять цены», — пояснил автожурналист Артем Краснов.

На перекрестках появится новая разметка

С 28 апреля водителей будут штрафовать за выезд на загруженный перекресток только в том случае, если на перекрестке есть разметка 1.26 — «вафельница». Запрет не распространяется на автомобили, которые поворачивают направо или налево (неясной остается ситуация с разворотом).

О приближении к такому перекрестку будет предупреждать новый дорожный знак 1.35 «Участок перекрестка». Но разметка 1.26 может существовать и самостоятельно, без установки предупреждающего знака.

Остановка на разметке будет наказываться, согласно КоАП РФ, штрафом в размере 1000 рублей. Фиксировать правонарушения на таких перекрестках будут автоматически дорожные камеры.



Дети не смогут покупать лотерейные билеты

С 7 апреля 2018 года лицам младше 18 лет будет запрещено участвовать в лотереях. Они не смогут ни покупать лотерейные билеты, ни делать лотерейные ставки. Под ограничение попадают и бесплатная выдача билетов, и выплата выигрышей.

При продаже билета, максимальный выигрыш по которому не превышает 14999 рублей, распространитель билетов может потребовать у покупателя удостоверение личности, если сомневается в возрасте покупателя. При сумме приза от 15000 рублей купить билет можно будет только при предъявлении паспорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]