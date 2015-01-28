С 1 апреля автомобилисты попрощаются со многими популярными моделями японских авто - drom.ru

Автомобильный портал Drom.ru опубликовал детальный материала о том, на сколько с 1 апреля 2018 года подорожают ввозимые в РФ иностранные автомобили возрастом от 3 лет и старше.

Тарифы утильсбора не изменились для транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования. Это значит, что новые ставки не затронули б/у авто в возрасте 3-5 лет, которые в настоящее время составляют основную часть импорта подержанных авто в Россию.

Таким образом, стоимость подержанных иномарок, ввозимых на физиков, по-прежнему в первую очередь определяется размером таможенных пошлин, а утилизационный сбор фиксирован для них на отметке 5200 руб.

Honda Fit, Nissan Note, Toyota Corolla Fielder, Toyota Vitz, Nissan Leaf, Toyota Probox, Toyota Aqua, Toyota Ractis, Toyota Passo и прочие популярные модели можно будет растаможить за те же деньги, что и раньше. Равно как и более «тяжелые» модели с объемом ДВС более 2,0 литров вроде Toyota Harrier, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Camry, Toyota Crown, Toyota Alphard, Toyota Vellfire, Mitsubishi Delica D:5, Suzuki Escudo, которые всегда было выгодно оформлять на физ.лицо.

Для юридических лиц ставки на ввоз б/у авто изменились следующим образом:

Объем ДВС Было Стало Разница

не более 1000 куб. см 106 000 123 000 17 000

1001-2000 куб. см 165 200 313 800 148 600

2001-3000 куб. см 322 400 480 200 157 800

3001-3500 куб. см 570 000 570 000 0

свыше 3500 куб. см 700 200 700 200 0



Вывод неутешительный: все автомобили возрастом от 3-х лет с объемом ДВС 1,0-3,0 литра при растаможке на юрлицо станут дороже на 150 тысяч рублей.

Наиболее сильно повышение ставок утиля на 150 тысяч рублей повлияло на категорию автомобилей возрастом 5-7 лет с относительно доступной ценой (до 1 млн). Если ранее сборы государства при ввозе такого авто составляли 250-350 тысяч в зависимости от модели, то сейчас при растаможке придется отдать 400-500 тысяч рублей.

Приведем несколько примеров автомобилей, с массовым ввозом которых мы сегодня прощаемся:

Кроссоверы Nissan X-Trail, Nissan Dualis, Subaru Forester, Subaru XV, Mitsubishi Outlandeк PHEV, Mitsubishi RVR.

Микроавтобусы 7-8 мест Nissan Serena (лидер спроса), Honda Stepwgn, Toyota Noah, Toyota Voxy, Mazda Biante, Mitsubishi Delica D:5 (2-литровая).

Минивены 5-7 мест Toyota Prius Alpha (лидер спроса), Toyota Wish, Toyota Isis, Nissan Lafesta, Honda Stream, Mazda Premacy.

Отдельной категорией можно выделить Toyota Prius в 30-м кузове: эти гибриды 2011-2012 года выпуска можно было привезти за 650-700 тыс. руб., а сейчас минимум на покупку будет начинаться от 800 тыс. руб. Toyota Prius Alpha тоже в числе «пострадавших»: теперь ее не привезти в 700-750 тыс. руб., а минимум на покупку в базовой комплектации начинается от 850 тыс. руб.

Многие из этих моделей будут возможны к покупке только проходных годов (то есть возрастом 3-5 лет с даты выпуска), а о некоторых можно будет уже просто забыть, например, как о Nissan Lafesta в кузове B30, уникальной семейной 7-местной машине со слайд-дверями и 2-литровым двигателем от Nissan X-Trail. Ее можно было приобрести до 500-550 тыс. руб.

Скажем прощай редким и дорогим 5-7-летним машинам с объемом 2,4 литра, которые все-таки пользовались определенным спросом: Toyota Sai, Toyota Estima Hybrid. Теперь их можно ввозить только проходных годов, а это уже рестайлинговые версии и совсем другие цены.

Повышение утилизационного сбора влияет не только на ценовой фактор, еще и заметно меньше будет выбор внутри одного модельного ряда, так как придется выбирать только среди 3-5-летних авто, без 5-7-летних, как раньше. Чем старше авто, тем больше их продается, есть возможность выбора определенной комплектации или, например, с большим (100-120 тыс. км) пробегом, что иногда кардинально влияет на конечную стоимость.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]