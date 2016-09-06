Какие автомобили будет выгодно ввозить после 1 апреля 2018 года?

Автомобильный портал Drom.ru опубликовал развернутый материал о том, что ждет авторынок Приморского края после введения в РФ с 1 апреля 2018 года новых ставок утилизационного сбора. "Вести:Приморье" публикуют самые интересные части этой статьи:

Локомотивом ввоза б/у авто из-за границы останутся автомобили возрастом 3-5 лет, оформляемые на физическое лицо (так называемые проходные авто). Они и раньше составляли большую часть импорта, а теперь тем более.

При ввозе авто на физика стоимость растаможки упирается в объем ДВС:

за 1,0 литра вы заплатите примерно 115 тыс. руб.,

1,3 литра — 155 тыс. руб.,

1,5 литра — 185 тыс. руб.,

1,8 литра — 335 тыс. руб,

2,0 литра — 390 тыс. руб.

2,5 литра — 535 тыс. руб. и т. д.



Хотите сэкономить на платежах государству? Берите максимум «полторашку»! Тем более, что на рынке есть интересные предложения с таким ДВС.

К примеру, гибриды. Prius третьего поколения из-за двигателя 1.8 стал неприлично дорог, но у Тойоты есть проходные модели с 1,5-литровым гибридным приводом: компактная Toyota Aqua и уже более адекватного размера гибридные версии Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla Axio.

Еще один вариант современного авто с экономичным 1,5-литровым гибридным двигателем — модели марки Honda. Помимо сверхпопулярного хэтча Honda Fit в этом году на рынке должны появиться проходные седан Honda Grace, универсал Honda Shuttle и компактвэн Honda Jade (три ряда сидений) по интересным ценам.

Что касается семейных автомобилей с тремя рядами сидений, то с 2013 года Honda делает Honda Stepwgn в модификации 1.5 турбо, к тому же есть 1,5-литровые Honda Freed и новое поколение Toyota Sienta.

Цены выросли, это совсем не радует, но ввоз б/у авто всегда подстраивался под новые препятствия государства. Можно надеяться, что стоимость подержанных машин, которые попадают под увеличение утилизационного сбора, со временем уменьшится, как уже много раз происходило. Это, конечно, не скомпенсирует повышение платежей в казну на 150 000 руб., но однозначно расширит количество доступных семейных автомобилей к покупке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]