Жители домов на 20 улицах Владивостока останутся без света (список адресов)
В понедельник, 2 апреля, во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества с утра и до конца рабочего дня ожидаются в 74 домах города.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света», плановые мероприятия продлятся до 17:00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:
Луговая ул., 77, 81;
Нейбута ул., 33;
Пушкинская ул., 32;
Бежецкая ул., 3, 4, 6;
Борисенко ул., 58;
Дубовая ул., 3, 4, 6, 9;
Ольховая ул., 40;
Бульварная ул., 15;
Днепровская ул., 21;
Иртышская ул., 40/2;
Красного Знамени пр-т, 107, 109, 111, 111а, 113, 115;
Народный пр-т, 19, 23, 25, 27;
Васильковая ул., 1, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 2, 3, 4, 5, 7, 9;
Опорная ул., 11;
Охотская ул., 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 6, 88, 8г, 24;
Садгородская ул., 10, 12, 14, 18, 22, 24;
Центральная 3-я ул., 9;
Чкалова ул., 20, 20а, 22, 24, 26, 22-б;
Юности ул., 19;
Посьетская ул., 28.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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