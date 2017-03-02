Жители домов на 20 улицах Владивостока останутся без света (список адресов)

В понедельник, 2 апреля, во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества с утра и до конца рабочего дня ожидаются в 74 домах города.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света», плановые мероприятия продлятся до 17:00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:

Луговая ул., 77, 81;

Нейбута ул., 33;

Пушкинская ул., 32;

Бежецкая ул., 3, 4, 6;

Борисенко ул., 58;

Дубовая ул., 3, 4, 6, 9;

Ольховая ул., 40;

Бульварная ул., 15;

Днепровская ул., 21;

Иртышская ул., 40/2;

Красного Знамени пр-т, 107, 109, 111, 111а, 113, 115;

Народный пр-т, 19, 23, 25, 27;

Васильковая ул., 1, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 2, 3, 4, 5, 7, 9;

Опорная ул., 11;

Охотская ул., 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 6, 88, 8г, 24;

Садгородская ул., 10, 12, 14, 18, 22, 24;

Центральная 3-я ул., 9;

Чкалова ул., 20, 20а, 22, 24, 26, 22-б;

Юности ул., 19;

Посьетская ул., 28.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]