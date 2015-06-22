Звезда "Дома-2" из Владивостока зарабатывает 200 тысяч в месяц

Ольга Рапунцель из Владивостока стало одной из самых высокооплачиваемых участников скандального телешоу "Дом-2", сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА URA.RU. Во время съемок очередного телесезона в шоу "Дом-2" девушка получает порядка 200 тыс. рублей в месяц.

Гонорар участника зависит от того, кто он, какую пользу приносит проекту, какой у него авторитет, статус в коллективе. Сумма гонорара от нуля до 200 тысяч рублей., рассказывают участники телепроекта.

Первые три месяца новый участник проекта не получает денег вообще — его бесплатно кормят и не берут денег за проживание. Далее все будет зависеть от того, насколько его организаторы. При этом самим участникам шоу раскрывать свои доходы строжайше запрещено: этого требуют условия контракта.

Отметим, шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. В разное время ведущими телепроекта были такие знаменитости, как Ольга Бузова, Ксения Бородина и Ксения Собчак. Несмотря на то, что несколько раз появлялась информация о закрытии шоу, информация пока ни разу не подтвердилась.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]