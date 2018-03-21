Китайская космическая станция "Тяньгун-1" войдет в атмосферу Земли 2 апреля (фото)

Китайская космическая станция "Тяньгун-1" постепенно сходит с орбиты и 2 апреля войдет в атмосферу нашей планеты. Об этом сообщила в воскресенье Китайская программа пилотируемых космических полетов (CMSP).

"По состоянию на 10 утра по владивостокскому времени среднее положение станции на орбите составляло 167,6 км, высота в перигее (ближайшая точка от земной поверхности) - 161 км, в апогее (точка наибольшего удаления) - 174,3 км, угол наклона - 42,7 градусов", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

По подсчетам Европейского космического агентства (ЕКА), "Тяньгун-1" начнет разрушаться на высоте 150 км. Большая ее часть сгорит под воздействием крайне высоких температур, вызванных вхождением на высокой скорости в атмосферу. Не исключено, что некоторые элементы станции выдержат нагрузку и упадут на Землю.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали о том, что первая китайская орбитальная станция-автомат «Тяньгун-1» сойдёт с орбиты и упадёт на Землю в период с 31 марта по 4 апреля 2018 года. Эксперты не исключали, что «Тяньгун-1» рухнет на землю 1 апреля. Согласно заявлениям представителей Китайского космического агентства, падение станции идет неконтролируемо, поэтому где именно станция окажется в момент падения, специалисты сказать не могли. При этом юг Приморского края попадал в зону most likely ( "наиболее вероятного") падения китайской космической станции (см. карту).

Более подробней смотрите в сюжете "Вести:Приморье" "Угрожает ли приморцам опасность из космоса?".

Станция "Тяньгун-1" массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу". Но затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.











Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]