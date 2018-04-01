На юге Приморья пропал рыбак-любитель (фото)

На акватории Амурского залива пропал 66-летний Владимир Соболев, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @ДПС Контроль.

Как сообщается в паблике, утром 31 марта мужчина выехал из Уссурийска на рыбалку в район бухты Песчаная на северо-западе Амурского залива и пропал.

На берегу бухты была обнаружена машина Владимира Соболева. 1 апреля в этом районе волонтеры организовали поиск мужчины, но никаких следов не обнаружено. Розыск продолжается.

Предположительно был одет: зимняя меховая шапка ушанка, темно-синяя куртка (большая такая), коричневые штаны.

Внешний вид: рост 170, обычного телосложения. В хорошей физической форме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]