На юге Приморья пропал рыбак-любитель (фото)
На акватории Амурского залива пропал 66-летний Владимир Соболев, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @ДПС Контроль.
Как сообщается в паблике, утром 31 марта мужчина выехал из Уссурийска на рыбалку в район бухты Песчаная на северо-западе Амурского залива и пропал.
На берегу бухты была обнаружена машина Владимира Соболева. 1 апреля в этом районе волонтеры организовали поиск мужчины, но никаких следов не обнаружено. Розыск продолжается.
Предположительно был одет: зимняя меховая шапка ушанка, темно-синяя куртка (большая такая), коричневые штаны.
Внешний вид: рост 170, обычного телосложения. В хорошей физической форме.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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