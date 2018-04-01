Угроза апрельского снегопада на юге Приморья сохраняется

Синоптики не снимают прогноз о том, что 5-6 апреля на юг Приморья обрушится влажный циклон с Желтого моря, сообщают "Вести:Приморье". В конце следующей недели Владивостоке возможны осадки (дождь, дождь со снегом, ледяная крупа, снег) различной интенсивности.

"Угроза выхода на край по прежнему высока, поменялась предполагаемая изначально траектория (см. карту), по последним обновлениям основная зона осадков будет проходить по Японскому морю, но даже при таком раскладе юг края все равно цепляет. Дата выхода циклона вечером 5 апреля - ночь 6 апреля. Судя по около нулевой температуре в конце предстоящей недели, фаза осадков может быть разной, мокрый снег, дождь со снегом, и дождь со всеми вытекающими из этого последствиями", - сообщает инстаграм-эксперт паблика Погода 25 регион.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]