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Вчера, 23:37
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Житель Уссурийска развеселил соцсети перевоплощением (видео)

Житель Уссурийска развеселил соцсети перевоплощением (видео)

Житель Уссурийска выложил в интернет пародию на китайский ролик с перевоплощением золушки в красавицу, сообщает @vestiprim.

Не так давно в сети появилось видео, как китайская «простушка» за какое-то мгновение превращается в обворожительную красавицу. Креативщик из Уссурийска решил превратить себя…нет, не в красавца.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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