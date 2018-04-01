Житель Уссурийска развеселил соцсети перевоплощением (видео)
Житель Уссурийска выложил в интернет пародию на китайский ролик с перевоплощением золушки в красавицу, сообщает @vestiprim.
Не так давно в сети появилось видео, как китайская «простушка» за какое-то мгновение превращается в обворожительную красавицу. Креативщик из Уссурийска решил превратить себя…нет, не в красавца.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
07.08.2017 На улицах Уссурийска гоняют на аквабайках(видео)
-
07.02.2017 Житель Уссурийска во время продажи машины стал жертвой автоугонщиков
-
14.10.2016 Житель Уссурийска сверлил снаряд дрелью и подорвался
-
25.07.2016 Житель Уссурийска погиб из-за курения в постели
-
09.03.2016 Житель Владивостока устроил самосуд над наркоторговцем и выложил видео экзекуции в интернет
-
27.01.2016 Житель Уссурийска сэкономил на доставке дивана и развеселил горожан
Добавить комментарий