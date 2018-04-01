Житель Уссурийска развеселил соцсети перевоплощением (видео)

Житель Уссурийска выложил в интернет пародию на китайский ролик с перевоплощением золушки в красавицу, сообщает @vestiprim.

Не так давно в сети появилось видео, как китайская «простушка» за какое-то мгновение превращается в обворожительную красавицу. Креативщик из Уссурийска решил превратить себя…нет, не в красавца.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 1 Апр 2018 в 3:24 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]