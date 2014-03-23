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Футболисты "Балтики" не могут покинуть Владивосток

Футболисты

Футболисты, тренеры и административный состав калининградского футбольного клуба "Балтика" не смогли вылететь из Владивостока из-за поломки самолета. "Вести:Приморье" сообщаются об этом со ссылкой на официальный сайт калининградской команды.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в субботу "Балтика" проводила гостевой матч 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против владивостокского "Луча-Энергии" (0:0).
Изначально вылет калининградской команды был задержан на несколько часов из-за неисправностей самолета «Boeing 777». Однако затем выяснилось, что самолет починить не удалось. Представители "Балтики" улетят из Владивостока другими рейсами: 2 апреля в Москву улетят футболисты, 3 апреля - тренеры и административный состав.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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