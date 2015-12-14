Приморец создал предприятие для незаконного вывода финансов за рубеж
Находкинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в незаконном образовании коммерческой организации через подставное лицо.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВТП, по просьбе своего знакомого виновный создал общество с ограниченной ответственностью, в котором являлся учредителем и единоличным исполнительным органом. Для его регистрации он предоставил необходимые документы в налоговые органы.
Гособвинителю в процессе рассмотрения дела в суде удалось доказать, что юридическое лицо было создано для незаконного вывода денег за рубеж.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Приговор не вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.01.2018 Житель Приморья осужден за попытку сбыта почти 3 кг героина
-
18.12.2017 Контрабанду на сумму почти в полмиллиона рублей моряк ввез в Приморье из Японии
-
28.11.2017 В Приморье осужден помощник капитана судна «Мыс Турали»
-
20.09.2017 Приморец зарезал своего товарища и сдался полиции
-
15.06.2017 Матрос траулера «Ардатов» в ходе ссоры убил своего коллегу
-
14.12.2015 В Арсеньеве вынесен приговор местному жителю за совершение кражи из сдаваемой им в аренду квартиры
Добавить комментарий