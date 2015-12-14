Приморец создал предприятие для незаконного вывода финансов за рубеж

Находкинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в незаконном образовании коммерческой организации через подставное лицо.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВТП, по просьбе своего знакомого виновный создал общество с ограниченной ответственностью, в котором являлся учредителем и единоличным исполнительным органом. Для его регистрации он предоставил необходимые документы в налоговые органы.

Гособвинителю в процессе рассмотрения дела в суде удалось доказать, что юридическое лицо было создано для незаконного вывода денег за рубеж.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор не вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]