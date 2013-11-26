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Учебный корабль "Перекоп" начал двухмесячный переход из Севастополя во Владивосток

Учебный корабль

Фото: ТАСС

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", совершающий дальний поход, в воскресенье завершил пребывание в Севастополе и взял курс на Владивосток, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Учебный корабль "Перекоп" во время двухнедельной стоянки в Севастополе, главной военно-морской базе Черноморского флота России, после межфлотского перехода с берегов Балтики, пополнил необходимые запасы для продолжения плавания, экипаж отдохнул. На борт "Перекопа" поднялись около 200 курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России, которым предстоит пройти в походе морскую практику.

Впереди у "Перекопа" двухмесячный поход через Средиземное море, Суэцкий канал в Индийский океан, и далее до Владивостока, главной базы Тихоокеанского флота.

Во время плавания корабль совершит деловые заходы в порт Коломбо (Шри-Ланка), Джакарта (Индонезия) и Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея). Планируется, что "Перекоп" в этот период плавания также примет участие в международных учениях гуманитарной направленности. Прибытие во Владивосток ожидается в начале июня.

Дальний поход учебного корабля вокруг Евразии, начавшийся 1 марта из Кронштадта, проходит в рамках морской практики в общей сложности более 500 курсантов военно-морских вузов. "Перекоп" впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути", за полугодовое плавание преодолеет почти 22 тыс. морских миль. В программе - восемь деловых заходов в иностранные и российские порты, участие в многонациональных учениях в Тихом океа.

Учебный корабль "Перекоп" проекта 887 построен в 1967 году на Щецинской судоверфи в Польше.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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