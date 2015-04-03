Во Владивостоке интим-салон погорел на "пиаре" в сети Интернет

Прокуратурой г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении 7 местных жителей, которые обвиняются в совершении преступлений против общественной нравственности. В зависимости от роли каждого в содеянном, их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией) и по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой).

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, местная жительница, в целях улучшения своего материального положения, создала преступную группу для организации занятия проституцией, куда вовлекла двух своих приятельниц, выполнявших функции управляющих притонов. В их задачи входило обеспечивать клиентам доступ в квартиры, получать гонорар за предоставленные им сексуальные услуги.

В состав преступной группы также вошли трое мужчин, которые отвечали за безопасность функционирования притонов. При этом, один из них, имея связи в криминальной среде, выполнял свою работу дистанционно, отбывая наказание в одной из колоний Приморского края.

Кроме этого, для увеличения спроса на незаконные интимные услуги, в качестве "пиарщика" был привлечен специалист в области компьютерной техники, размещавший объявления с фотографиями девушек в сети «Интернет» с соответствующими предложениями воспользоваться услугами сексуального характера.

Для осуществления преступной деятельности организатор преступной группы оборудовала под притоны 2 квартиры, расположенные на территории г. Владивостока. В целях вовлечения женщин в занятие проституцией размещались объявления с предложением работы интимного характера, обещая безопасность и щедрое денежное вознаграждение.

Всего в период функционирования группы усилиями фигурантов в занятие проституцией вовлечено не менее 8 женщин.

Преступная деятельность ОПГ пресечена в феврале 2017 года сотрудниками ОБОП УУР УМВД России по Приморскому краю.

Материалы дела направлены прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]