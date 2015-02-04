Три приморских живописца на пленэре в Анисимовке дышат в это время чистым небом весны. Солнце разогревает им краски, а душу греет колорит двух знаменитых гор. Пусть и не доросли Фалаза и Воробей даже до 1300 метров, но так часто попадают они на холсты и картоны, что предгорную Анисимовку впору называть живописной «меккой» юга Приморья.

- Вот, смотрите, какая панорама, это Воробей и есть… А с той стороны Фалаза.

Анисимовка, снег скукоживается на глазах, словно шагреневая кожа — так говорит Виктор Убираев. У них, друзей и коллег, по жизни и пленэрам, многие фразы подхватить хочется и никогда не забывать… Как и весь этот день, бок о бок с людьми, которых Господь поцеловал прямо в глаза… Так, кстати, говорит Николай Большаков.

Николай Большаков, заслуженный художник России: «И в голове, и на холстах, и в уме, и везде Родина… Как без Родины-то».

Большаков — новгородский. Он волей судьбы оказался в приморских краях давным давно. А ведь еще не привык, не успел, говорит, понять красоты Владивостока. Может потому так легко отдает под новый этюд работу 2015-го, Золотой мост...

- Этюд — это набросок, это справка, я беру оттуда краски, беру настроение…

Как можно ближе подойти к натуре… И Виктор Убираев говорит о том же, о чистом синем небе, о том, что все реже он в мастерской и что счастье это — бывать в Анисимовке, на даче друга Егорыча именно весной….

Викор Убираев, член Союза художников РФ: «Эта нежность меня подкупает, осень слишком яркая для меня… А пробуждение природы тревожит».

Друг Сергей Барсуков между тем на Воробья охотится… Впрочем, на этюдах он с утра. Так что вот она, живописная вершина и домишко, и березы невероятной высоты… 20 лет приезжают сюда художники… 20 лет не устают от анисимовской натуры.

Сергей Барсуков, член Союза художников РФ: «Природа, она в общем-то не меняется… А человек да… Появились заборы, которые мешают нам писать...»

Реалисты они, ведь пишут, что видят… Но все-таки… Ни заборов нелепых, ни грязи... Палитра, которую Николай Егорович так придирчиво подбирает для обычной справки о красках и настроении, съедает всю анисимовскую нелепицу, как свежее пирожное. И остается на березовых стенах — только робость весны. Ольги Катренко

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]